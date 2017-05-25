NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargah binasına geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargah binasına geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargah binasına geldi.

