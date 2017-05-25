NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargah binasına geldi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargah binasına geldi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargah binasına geldi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.