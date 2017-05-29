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Macron ile Putin görüştü
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Macron ile Putin görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Suriye, Avrupa Birliği, Ukrayna gibi konuların ele alındığı görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Macron, basın toplantısında yaptığı konuşmada sözlerine sergi konusu olan Çar Büyük Pierre'in "Avrupa'ya açılmak isteyen Rusya" sembolü olduğunu ve bugün gerçekleşen görüşmenin anlam ve önemini yansıttığını ifade ederek başladı. Macron, Suriye konusunda önceliğin terörizme karşı birlikte mücadele olduğunu, özellikle DEAŞ'a karşı Rusya ile partnerliğin kuvvetlenmesini istediğini belirtti. Macron, Ukrayna konusunda ise Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya ile birlikte çözüme varılacağını ifade etti.
Gazetecilerin "Rus gazeteciler olarak seçim ofisinize girmekte zorlandık" sözleri üzerine Macron, bu konuda net olduklarını, basın mensuplarıyla problem yaşamadıklarını ancak Russia Today, Sputnik gibi basın organlarının asılsız haberler yapması nedeniyle bu basın organlarına karşı temkinli davrandıklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Macron'un konuyla ilgili ifadelerine katıldığını belirterek, Macron'a daveti için teşekkür etti. Putin, Suriye Devleti'ni yıkarak terörizme karşı mücadele verilemeyeceği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.
Bir gazetecinin aşırı sağcı Marie Le Pen'in seçim kampanyası sırasında Rusya'yı sık sık ziyaret etmesine ilişkin sorusu üzerine Putin, "Marine Le Pen bu ziyaretlerini sık sık gerçekleştiriyor, sadece seçim kampanyasında değil. Ziyaretlerin kabul edilmesinde Fransa ziyaretini yönlendirme amacı güdülmemiştir" yanıtını verdi.
(Özlem Kaplan / İHA)

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