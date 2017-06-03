Macron ile Modi Fransa'da bir araya geldi

Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Fransa'da Macron ile görüşme gerçekleştirdi. Fransa'da Elysee Sarayı'nda biraya gelen liderlerin terörle mücadele, ticaret ve Paris İklim Anlaşması gibi çeşitli konuları görüşmesi bekleniyor.

