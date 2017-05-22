Macron ile bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mayıs'ta bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mayıs'ta bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mayıs'ta Versay Sarayı'nda bir araya gelecek. Putin, Fransa'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Hermitage Müzesi'nde düzenlenen sergiye katılacak. Kremlin Basın Servisi, iki liderin 29 Mayıs'taki görüşmesinde Suriye-Ukrayna krizleri başta olmak üzere ekonomik ve sosyal, kültürel konuların ele alınacağını bildirdi. (Tatiyana Şuvalova /İHA)
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