Macron için ağır konuştu

Fransa Ulusal Cephe Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için ağır sözler sarf etti.

Fransa Ulusal Cephe Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için ağır sözler sarf etti.

Fransa Ulusal Cephe Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, bugün düzenlediği basın toplantısında hükümetteki istifalar üzerine konuştu.

Macron'un en büyük destekçisi Demokratik Hareket Partisi (MODEM) Başkanı François Bayrou'nun istifası konusunda, Ulusal Cephe Partisi'nin (FN) lideri Le Pen, Macron için, "Bayrou'yu bir paçavra gibi kullandı ve işi bitince de attı" dedi. Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'un, genel seçimlerde çıkardığı milletvekili sayısıyla ifttifak yaptığı Demokratik Hareket Partisi'ne ihtiyacı kalmadığı için, Bayrou'yu gözden çıkardığını, bunun da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ruh hali ve güvenirliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ın istifasıyla başlayan bakan istifalarına Cumhurbaşkanı Macron'un seçimde ittifak kurduğu Modem'in önemli ismi Adalet bakanı François Bayrou'da eklendi.

Öte yandan, Fransa'da hükümette yeni kabine bugün açıklanacak.

(Tansu Sarıtaylı / İHA)