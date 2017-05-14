Macron halkı selamladı

Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevi devralmasının ardından geleneksel geçit töreninde halkı selamladı.

Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevi devralmasının ardından geleneksel geçit töreninde halkı selamladı.

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlarının geleneksel geçit törenini gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı geçit töreninde çok sayıda vatandaş yağmurlu havaya rağmen yeni cumhurbaşkanını selamlamak üzere Champs-Elysees'ye geldi. Macron'un geçişi sırasında üzerinde 450 euroluk, "ucuzluğu" ile gündeme gelen takımı vardı. Çok sayıda yabancının da bulunduğu geçit, sevinç dolu bir atmosferde gerçekleşti.

İstanbul'dan Paris'e ailesi ile tatile gelen Taygun Demir de yeni cumhurbaşkanının geçit törenini izleyenler arasında yer aldı. Geçit törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Taygun Demir, hem yeni cumhurbaşkanını beğendiğini, hem de töreni izlemeye gelen halkın sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

(Özlem Kaplan / İHA)