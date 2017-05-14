Macron görevi devraldı

Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, görevi François Hollande'den devraldı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, görevi François Hollande'den devraldı.

Fransa'da 7 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci turunda ülkenin yeni cumhurbaşkanı, Yürüyüş Hareketinin lideri 39 yaşındaki Emmanuel Macron olmuştu. Ülkenin en genç cumhurbaşkanı unvanını da elde eden Macron, görevi 2012 yılından beri yürüten François Hollande'den görevi bugün devralıyor. Yemin töreni için Elysee Sarayı'na gelen Macron, Hollande tarafından karşılandı. Bugün yapılan törenle görevi resmen alan Macron, Hollande ile görüşmeye geçti. Macron, görüşmenin ardından Hollande'yi Elysee Sarayı'ndan yolcu etti.

Görevi resmen devralan Macron, yaklaşık 300 konuğun katıldığı törende bir konuşma gerçekleştirecek.

