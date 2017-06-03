Macron'dan Trump'a videolu mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan geri çekileceğini açıklaması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cevap olarak bir video yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan geri çekileceğini açıklaması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cevap olarak bir video yayınladı.

Elysees Sarayı'ndan ABD'ye seslenen Macron "Kararınıza saygı duyuyorum, ama çok üzüldüm. Bu karar ABD ve gezegenimiz için hata" dedi. Macron ayrıca Avrupa'daki Birliğini ima ederek siyasi partnerleriyle devam edeceklerini ve gelecek anlaşmalarının "Daha az azimli" olmayacağını duyurdu.

Macron'un video sonunda Trump'ın sloganını alıntılaması ve değiştirmesi de sosyal medyada çok konuşuldu. "Hepimiz aynı sorumlulukları taşıyoruz" diyen Macron, "Make our Planet Great Again" sloganı ile videoyu bitirdi. Macron beğenilen sloganı daha sonra Twitter hesabından da paylaştı.

Öte yandan, Macron'un Fransız Cumhurbaşkanlarında görülmeye alışık olunmadığı seviyede iyi İngilizcesi de Fransızlar tarafından beğeni ve yorum topladı.

(Özlem Kaplan /İHA)