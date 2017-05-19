Macron'dan Mali'ye kısa ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'ye kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'ye kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa dışındaki ilk resmi ziyaretini Mali'ye yaptı. Macron, ülkenin kuzeyindeki Gao kentinde mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita tarafından karşılandı. Macron, Keita ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Fransa'nın Mali'deki terörizme yönelik mücadelede "İnatçı" olacağını söyledi. Macron, terörizmin sefalet üzerinde geliştiğini söyleyerek ekonomik kalkınmanın terörizmle mücadelede önemini vurguladı. Almanya ile ilişkiler üzerine açıklamalar yapan Macron, "Almanya ile olan ortaklığı güçlendirmek ve zaten mevcut olan bu Alman bağlılığının yoğunlaşmasını sağlamak istiyorum. Almanya burada neler olup bittiğini biliyor. Almanya, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğinin ve geleceğimizin bir parçası. Ne Fransa ne Almanya, ayrı adalar değil" dedi.

Öte yandan, Macron, kıtalar arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini ve sömürgecilik ağından ayrılmak istediğini belirtti.

