Macron, Cumhurbaşkanlığı şikayet telefonlarını yanıtladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nın iletişim merkezini ziyaret edip, gelen telefonlarını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nın iletişim merkezini ziyaret edip, gelen telefonlarını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nın iletişim merkezini ziyaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Şikayet" telefonlarını yanıtladı. Macron, telefon görüşmesinde, cumhurbaşkanı olmak isteyen gence tüyolar verirken, konuştuğu diğer kişinin doğum gününü kutladı.

Arayan bir emekli çiftin bazı vergi değişikliklerinden dolayı tedirginliğini paylaşması üzerine emekli maaşlarını soran Macron, bir kalem alıp hesap yaparak çifte yeni değişikliklerle "Kazançlı çıkacaksınız" haberini verdi. Telefon merkezi çalışanlarını da dinleyen Macron, çok şikayet olup olmadığını sorup bu telefonların "iyi bir barometre" olduğunu söyledi.

(Özlem Kaplan /İHA)