Macron başbakanı seçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Edouard Philippe'i başbakan olarak seçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Edouard Philippe'i başbakan olarak seçti.

Pazar günü resmi olarak Cumhurbaşkanlık görevini teslim alan Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı olarak ilk görevi olan başbakan seçimini gerçekleştirdi. Macron'un başbakan olarak seçtiği isim Edouard Philippe oldu.

Philippe 1970 doğumlu, Cumhuriyetçiler (LR) Parti üyesi, Havre kenti Belediye Başkanlığı ve milletvekili görevlerini eş zamanlı olarak yürütmekte. Yeni Başbakan kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin (LR) Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un kampanyasını, yolsuzluk olayları sonrası, terk etmişti.

Başbakan seçilen Edouard Philippe 48 saat içerisinde bakan kabinesini oluşturmak zorunda.

(Özlem Kaplan / İHA)