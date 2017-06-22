Macron, Avrupa Konseyi için Brüksel'de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de Avrupa Konseyi toplantısına katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de Avrupa Konseyi toplantısına katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 22 ve 23 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel'e geldi. Macron, katıldığı ilk Avrupa Konseyi'nde gazetecilerden yoğun ilgi gördü. Macron, basında ve diplomatik çevrede "Avrupa'nın kurtarıcısı" olarak nitelendiriliyor.

Macron'un Avrupa Konseyine katılması Alman basınında "Macron etkisi" olarak nitelendirilirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron'un katılımının Avrupa için çok yararlı olacağını ifade etti.

(Özlem Kaplan /İHA)