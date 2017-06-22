Macron, Avrupa Konseyi için Brüksel'de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de Avrupa Konseyi toplantısına katıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de Avrupa Konseyi toplantısına katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 22 ve 23 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel'e geldi. Macron, katıldığı ilk Avrupa Konseyi'nde gazetecilerden yoğun ilgi gördü. Macron, basında ve diplomatik çevrede "Avrupa'nın kurtarıcısı" olarak nitelendiriliyor. Macron'un Avrupa Konseyine katılması Alman basınında "Macron etkisi" olarak nitelendirilirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron'un katılımının Avrupa için çok yararlı olacağını ifade etti. (Özlem Kaplan /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.