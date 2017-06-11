Macron açık ara önde

Fransa'da milletvekili seçimlerinin ilk turunda sandıklardan çıkan ilk sonuçlar, Macron'un partisini açık ara önde gösteriyor. Meclis'teki 577 koltuktan 445'inin Macron'un alacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da milletvekili seçimlerinin ilk turunda sandıklardan çıkan ilk sonuçlar, Macron'un partisini açık ara önde gösteriyor. Meclis'teki 577 koltuktan 445'inin Macron'un alacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da milletvekili seçimlerinin ilk turunda sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre Macron'un partisi açık ara önde. Meclis'teki 577 koltuktan 445'inin Macron'un lideri olduğu Yürüyen Cumhuriyet (REM) partisinin olacağı tahmin ediliyor.



AŞIRI SAĞDA DÜŞÜŞ

Aşırı sağ Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe (FN) için en fazla 4 koltuk tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanlık seçimlerinde ikinci tura çıkan Le Pen'in partisi için büyük kayıp söz konusu.



CUMHURİYET TARİHİNDE EN DÜŞÜK KATILIM

Katılım yüzde 49,6 ile Fransız seçimlerinin en düşük katılımı yaşandı. İçişleri Bakanlığının verdiği son sonuçlarda en önemlileri şöyle:

"Macron'un partisi REM yüzde 26.81

Cumhuriyetçiler (LR) yüzde 15.96

Ulusal Cephe (FN) yüzde 14.37

Boyun Eğmeyenler (Les İnsoumis) yüzde 10.47

Sosyalist Parti yüzde 7.48"

Öte yandan Fransa tarihinde Cumhuriyetçiler (LR) ile Sosyalist Parti (PS) arasında yapılan seçimler tarihin raflarına kaldırılmış gözüküyor. Fransa'da yeni bir oy trendi söz konusu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Meclis'te büyük çoğunluk ile yer alacak görünüyor.

Seçimlerin ikinci turu 18 Haziran'da gerçekleşecek.

(Özlem Kaplan / İHA)