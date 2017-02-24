Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, 'Play-off mücadelesinde iyi pozisyona gelmek için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık' dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, "Play-off mücadelesinde iyi pozisyona gelmek için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık" dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 96-85'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunun Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, "Play-off mücadelesinde iyi pozisyona gelmek için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Özellikle hücumda çok iyiydik. Hücumda bizi yakalayabilecekleri yerde önemli sayılar bulduk. Tüm maç çok iyi konsantre olduk. Hücumda topu çok iyi paylaştık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.



BASKONİA VİTORİA GASTEİZ CEPHESİ

Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Sito Alonso, "Bugün Anadolu Efes iyi olan taraftı. Bizden her zaman bir adım öndeydi. Hızlıydılar. Bizden 1 saniye önde düşündüler" dedi.

Baskonia, THY Euroleague'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 96-85 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Sito Alonso, "Bugün Anadolu Efes iyi olan taraftı. Bizden her zaman bir adım öndeydi. Hızlıydılar. Bizden 1 saniye önde düşündüler. Hücumdaki performansları iyiydi. Efes'i tebrik ederdim. Evimizdeki maçlarda iyi olmalıyız" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)