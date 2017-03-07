Galatasaray'a galibiyet golünü getiren Eren Derdiyok, 'Maçı kazandığımız için mutluyuz' dedi.

Galatasaray'a galibiyet golünü getiren Eren Derdiyok, "Maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu.

Takımına galibiyeti getiren son dakika golünü atan Eren Derdiyok, "Öncelikle geçmişe baktığımızda birkaç maçta iyi sonuçlar alamadık. Bu karşılaşmada 3 puan moral için, takım için önemliydi. 10 kişi kaldık. İlk yarı iyiydi. Antalyaspor'da iyi oynadı. Şans meselesi son dakikada 3. golü attık. Maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.



"İYİ YOLDAYIZ"

Mücadele eden bir takım olduklarını aktaran Eren, "Zaman gerekiyor, takımın tam oturması için. Gittikçe düzeleceğiz. İyi yoldayız. Tabloya bakıp da şampiyonluğa oynamak isteyen takımız. Maçtan maça en iyi mücadeleyi edip taraftarımızı mutlu etmeyi düşünüyoruz. İnşallah ligi hak ettiğimiz bitiririz" ifadelerine yer verdi.

Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Eren, "Son haftalarda sakatlığım ağrılarım vardı. Hoca bize enerji veriyor. İdmanlarda iyi çalışıyoruz. Daha iyi olacağız" dedi.

