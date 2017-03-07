Macaristan'dan mültecilere gözaltı kararı

Macaristan parlamentosu, ülkedeki tüm göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören kararı onayladı.
Macaristan parlamentosu, ülkedeki tüm göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören kararı onayladı. Macaristan hükümeti tarafından, Sırbistan sınırında bulunan konteyner kamplardaki sığınmacıların engellenmesini sağlayacak önlem kararı onaylandı. Macaristan Parlamentosu, bugün gerçekleştirdiği oturumda ülkede bulunan tüm sığınmacıların gözaltına alınmasını ya da konteyner kentlere yerleştirilmesini öngören yasayı onayladı. Sığınmacıların başvuruları yapılırken, Macaristan'ı dolaşıp ülkeyi terk etmeleri engellenmiş olacak. Macaristan Parlamentosu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Gelecekte, kaçak göçmenler sınırda belirlenen transit bölgelerde iltica davalarının kararlarını beklemek zorunda olacak" denildi.
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