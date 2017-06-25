Macaristan'da Ramazan Bayramı coşkusu

Macaristan'da Müslümanlar bayram namazında buluştu.

Macaristan'da Müslümanlar bayram namazında buluştu.

Budapeşte'deki 2 Türk mescidinden biri olan 8. Bölgedeki Macaristan'da yaşayan Anadolu Vakfı mescidinde bayram namazı için buluşan Müslümanlar hep birlikte namazlarını kıldılar. Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı'nın da yer aldığı bayram namazını, Türkiye Cumhuriyeti Din İşleri Ataşesi Hüseyin Ersoy hoca kıldırdı. Bayram namazına büyük ilgi gösteren Müslüman cemaat, namazın ardından bayramlaştı ve birlikte kahvaltı yaptı. Namazın ardından İHA muhabirine konuşan Büyükelçi Şakir Fakılı, 'Vatandaşlarımızın mübarek bayramını en iyi dileklerimle kutluyorum. Bu güzel günde bütün vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik diliyorum. Allah ülkemize, milletimize kötü günler yaşatmasın hep güzellikler refah ve mutluluklar yaşatsın' diye konuştu.

30 yıldan bu yana Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşı Abdullah Göktaş ise Ramazan Bayramının barış getiren bir bayram olduğunu, bütün İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini, başka bayramlara nasip olmasını dilediğini kaydetti.

Budapeşte'nin 10. bölgesinde hizmet veren Macaristan Türk-İslam Kültür Derneği mescidinde de kalabalık bir topluluk bayram namazını birlikte kıldı. Bayram namazının ardından tekbir getirerek birbirlerinin bayramlarını tebrik eden cemaat, hep birlikte kahvaltı yaptı.

(Mehmet Başaran/İHA)