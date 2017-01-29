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Macar liderden Türkiye'ye 'başkanlık' desteği
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Macar liderden Türkiye'ye 'başkanlık' desteği

Macaristan'da ana muhalefet partisi konumundaki Jobbik Partisi lideri Gabor Vona, 'Türkiye'de başkanlık sistemi için halka gidilmesini olumlu buluyor, hükümeti tebrik ediyorum' dedi.

Macaristan'da ana muhalefet partisi konumundaki Jobbik Partisi lideri Gabor Vona, "Türkiye'de başkanlık sistemi için halka gidilmesini olumlu buluyor, hükümeti tebrik ediyorum" dedi.
Macaristan'da hükümeti oluşturan Fidesz Partisi'nin ardından parlamentoda en fazla milletvekiline sahip olan Jobbik Partisi, başkent Budapeşte'de 2017 yılı açılış programı düzenledi. Programa, Macaristan'da görev yapan yabancı ülkelerin büyükelçileri, Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alaatin Temür, KKTC Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen, MÜSİAD Macaristan Temsilcisi aynı zamanda DTİK Avrupa Komisyonu Üyesi Fadıl Başar, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu'nun yanı sıra binlerce kişi katıldı. Gabor Vona yaptığı konuşmasında, 2018 yılında Macaristan'da yapılacak olan genel seçimleri kazanarak hükümeti oluşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Konuşmasının ardından ayakta alkışlanan Vona, İHA muhabirine Türkiye'deki başkanlık sistemi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu indirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vona, her ülkenin nasıl bir politika izlemesiyle ilgili kararını kendisinin vermesi gerektiğini, dışarıdan hiç kimsenin o ülkedeki insanların nasıl yaşayacağını dikta edemeyeceğini, Türkiye'nin özgürlüğüne saygı duyduğunu, herkesin de saygı duyması gerektiğini belirterek, "Başkanlık sistemi için halka gidilmesini olumlu buluyor ve hükümeti tebrik ediyorum. Bir ülkenin anayasasının değişmesi ya da halkın kaderini etkileyecek bir karar verilmesi gerektiğinde halka gidilerek halktan alınacak cevap en doğru karar olacaktır" diye konuştu.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu indirmesine de değinen Jobbik Partsi lideri Gabor Vona, kredi derecelendirme kuruluşlarının da Macaristan'ın notunu devamlı düşürdüğünü, bu kuruluşların ciddiye alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Madem bu kuruluşlar işlerinin ehli, o zaman krizlerin zamanını neden bilemediler? Bu kuruluşların ciddiyeti kesinlikle soru işareti. İnsan gördüğüne, duyduğuna ve tecrübelerine inansın, bu kuruluşlara değil. Türk ekonomisi iyi yolda, dış kaynaklı saldırılarla kötüymüş algısı verilmek isteniyor" ifadesinde bulundu.
Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin Rönesans çağını yaşadığını kaydeden Vona, kendisinin de Macar-Türk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı olduğunu, iki ülke arasında daha yapılacak çok güzel işlerin olduğunu, iki ülke halklarının, kültürlerinin kaynaşması kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesi için gayret edeceğini açıkladı.
(Mehmet Başaran / İHA)


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