Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Maç sonu saha karıştı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Maç sonu saha karıştı

Yeşilyurtspor, Bilecikspor maçının 90+5. dakikasında başlayan gerginlik maç sonunda ortalığın karışmasına neden oldu.

Yeşilyurtspor, Bilecikspor maçının 90+5. dakikasında başlayan gerginlik maç sonunda ortalığın karışmasına neden oldu.
Bilecik 1. Amatör Lig 17. haftasında Bozüyük 1. Nolu Saha'da oynanan Yeşilyurtspor, Bilecikspor maçının 90+5. dakikasında Yeşilyurtsporlu oyuncularla Bilecikspor Kulüp başkanı ve yöneticilerini bulunduğu tribünde yaşanan küfür tartışması maç sonunda ortalığın karışmasına neden oldu. Maçın 90+5'inci dakikasında Yeşilyurtsporlu 5 numaralı oyuncu Kerem Durak ile Bilecikspor yönetim kurulu üyesi Osman Genç arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik maçın 90-7'inci dakikasında maçın orta hakemi İsa Yaldız'ın bitiş düdüğü sonrası da yaşandı. Yeşilyurtspor Başkanı olan ve aynı zamanda takımın kaptanlık yapan Fedai Turgut bitiş düdüğü sonrası Bileciksporlu yöneticilerin olduğu tribüne doğru koşarak tel örgülere tırmandı. Bu olayı gören takımın 20 numarası da tellere tırmanarak Bilecikspor Başkanı ve yanındakilere saldırmak istedi. Bileciksporlu oyuncular ve olaylara geç müdahil olan emniyet güçlerinin araya girmesi sonrası olaylar yatıştırılırken, Yeşilyurtlu oyuncular maç boyunca yöneticilerinin bulunduğu tribünden kendilerine küfür edildiklerini söylediler.

EMNİYET MAÇIN 75'İNCİ DAKİKASINDA BİLECİKSPOR TARAFTARLARINI GÖNDERDİ
Bozüyüklü taraftarlar Bilecikli taraftarlarının bulunduğu alana gelerek kısa süreli gerginlikler yaşandı. Yaşanan gerginlikler sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner iki takım taraftarlarının arasına polis dizerek maçın başında yapması gereken hamleyi taraftarlar birbirine girmesinin ardından yaptı. Emniyet maçın 75'inci dakikasında Bilecikspor taraftarlarını Bilecik'e göndermesi taraftarların tepkisine neden oldu.

"FUTBOLUN DIŞINDA HER ŞEY VARDI"
Maç sonunda İHA muhabirine olayları anlatan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, tribünde tam anlayama kargaşa olduğunu anlatarak, "Gereksiz tepki veriyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Futbolcuların tel örgülere kadar çıkması, bu kadar konsantre olmaları sebebiyle futbolun dışında her şey vardı. Böyle gerginlikler yaşandı. Yola devam ediyoruz, futbolda puan kaybetme de var, kazanma da. En azından namağlup yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Zorlu maç 3-3 sonuçlanırken, Bilecikspor liderliğini sürdürdü.
(Cem Kaan Toka/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
'Yasakçılar hayırcı oldu'
'Birliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya ihtiyacımız var'
'Kalan haftalarda daha az hata yapmalıyız'
'Olağan yöntemlerle hareket ederseniz başarılı olamazsınız'
Bakanlar, Viranşehir'deki saldırıda yaralananları ziyaret etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi'nde patlama
Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi'nde patlama
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Caferi: Ankara Suriye'deki işgale son vermedikçe, Türklerle temas kurmayacağız
Caferi: Ankara Suriye'deki işgale son vermedikçe, Türklerle temas kurmayacağız
Türkiye'den çok sert Karabağ tepkisi!
Türkiye'den çok sert Karabağ tepkisi!
İddaa Basketbol Tahminleri Kazandırıyor
İddaa Basketbol Tahminleri Kazandırıyor
Hükümetten Şanlıurfa'daki saldırıya ilişkin ilk açıklama
Hükümetten Şanlıurfa'daki saldırıya ilişkin ilk açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
'Yasakçılar hayırcı oldu'
'Yasakçılar hayırcı oldu'
'Birliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya ihtiyacımız var'
'Birliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya ihtiyacımız var'
'Kalan haftalarda daha az hata yapmalıyız'
'Kalan haftalarda daha az hata yapmalıyız'
'Olağan yöntemlerle hareket ederseniz başarılı olamazsınız'
'Olağan yöntemlerle hareket ederseniz başarılı olamazsınız'
Bakanlar, Viranşehir'deki saldırıda yaralananları ziyaret etti
Bakanlar, Viranşehir'deki saldırıda yaralananları ziyaret etti
'AK Parti'den teklif gelirse...'
'AK Parti'den teklif gelirse...'
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
Hırsızlık yaptığı dükkanda oturup çay içti
Hırsızlık yaptığı dükkanda oturup çay içti
Maç sonu saha karıştı
Maç sonu saha karıştı
THY'nin Toronto uçağında bomba ihbarı
THY'nin Toronto uçağında bomba ihbarı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English