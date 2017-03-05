Maç sonrası olay çıktı: 3 yaralı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Kütahyaspor ile Altay arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşma sonrası olaylar çıkarken, 3 taraftar da yaralandı.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Kütahyaspor ile Altay arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşma sonrası olaylar çıkarken, 3 taraftar da yaralandı.

Altaysporlu taraftarlar, karışlaşma sonrası koltukları söküp Kütahyasporlu taraftarlara attı. Yaşanan olaya polis biber gazlı müdahalede bulundu. Bu arada, çok sayıda taraftar ve yoldan geçen vatandaş biber gazından etkilendi. Olaylar daha sonra stadın çevresindeki sokaklarda devam etti. Polis, taşkınlık yapan taraftarlara biber gazı ile ikinci müdahalede bulundu. Bu arada, stattan çıkmakta olan Kütahyasporlu sporcular da biber gazından etkilendi.

Stadın hemen yanında bulunun Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koridorları bir anda biber gazından etkilenen taraftar ve vatandaşlarla dolup taştı.

Çıkan olaylarda 3 Altaysporlu taraftarın yaralandığı belirtildi.

(Mehmet Saka / İHA)