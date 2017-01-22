Maç bitti, saha karıştı

Sakarya Süper Amatör Beyaz Grup'ta Yeşilyurt Beldespor ile Kışlaçayspor karşılaşmasının bitiş düdüğü ile saha karıştı.

Sakarya Süper Amatör Beyaz Grup'ta Yeşilyurt Beldespor ile Kışlaçayspor karşılaşmasının bitiş düdüğü ile saha karıştı.

Sakarya Süper Amatör Beyaz Grup maçında Yeşilyurt Beldespor ile Kışlaçayspor karşılaştı. Maç bitiş düdüğüyle Hacıkışla Stadı'nda futbol terörü boy gösterdi. Kışlaçayspor Basın Temsilcisi Zafer Omay Yeşilyurt Beldesporlu taraftarların arasında kaldı. Son anda kaçarken Jandarma havaya 3 el ateş etti ve olaylar son buldu. Yeşilyurtbeldesporlu bazı futbolseverler, Zafer Omay'ın yanına gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



KIŞLAÇAYSPOR YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Kışlaçayspor Kulübü, Hacıkışla Stadı kapatılmasını isteyerek, "Bu olaylar bu sahada çok oluyor. Bizler centilmence futbol oynamak istiyoruz. Ancak Yeşilyurt Beldesporlu oyuncular serenomide bile tokalaşmadılar. Maç bitti, sahaya taş attılar. Basın temsilcimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hacıkışla Stadı'nın kapatılması gerektiğini, Kışlacayspor Kulübü olarak gerekli cezanın verilmesi için rakibimizin yapılacağını kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

