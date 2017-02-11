11.02.2017 17:48 Maaş kuyruğundaki askerlere saldırı: 6 ölü

Bir intihar bombacısının, patlayıcı dolu araçla ile Helmand kentinde, maaş kuyruğundaki Afgan ordusu askerlerini hedef alması sonucu 6 asker hayatını kaybetti. Bir intihar bombacısının, patlayıcı dolu araçla ile Helmand kentinde, maaş kuyruğundaki Afgan ordusu askerlerini hedef alması sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da maaş kuyruğundaki askerlere düzenlenen saldırı sonucu 6 kişi öldü. Vali sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada ,'Olay, öğleden sonra saat 02.00 sıralarında meydana geldi ve siviller dahil 21 kişi de yaralandı' dedi. Görgü tanığı Abdul Gaffar ,'Patlama sonrası bir çok ceset gördüm ve orduya ait zırhlı bir araç da tahrip oldu' açıklamalarında bulundu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kınadığı saldırıyı, Taliban üstlendi.

Öte yandan, İngiliz ve ABD silahlı kuvvetleri, Afgan güvenlik güçleri ile ağırlıklı olarak Taliban ve diğer terörist gruplara karşı hava saldırıları düzenliyor.

(Sultan Faizy / İHA)

