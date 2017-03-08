CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, 'Maalesef siyasette kadın yok. Kadının hem ekonomide hem siyasette hem de iş dünyasında varlık göstermesi bizim hep beraber; 'Kalkınan bir Türkiye hikayesi' yazmamız için olmazsa olmazlarımızdandır' dedi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Maalesef siyasette kadın yok. Kadının hem ekonomide hem siyasette hem de iş dünyasında varlık göstermesi bizim hep beraber; 'Kalkınan bir Türkiye hikayesi' yazmamız için olmazsa olmazlarımızdandır" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç'u ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, kadınların çektiği zorlukları dile getirdi. Böke, "Gönül isterdi ki 8 Mart'ı, kadınların hak ettiği yerde ve sisteme entegre olmuş bir şekilde kutlayalım ama maalesef emekçi kadınlar çok zorluklar içinde bugünü kutluyor" şeklinde konuştu.



"BU MASADA OTURAN KADIN SAYISI BİLE ÇOK AZ"

Hayatın birçok alanında kadınların yetersiz sayıda olduğunun altını çizen Böke, "Bu masada oturan kadın sayısı bile çok az. Bu masa aslında Türkiye'ye dair de bir şeyler ifade ediyor. Bugün 144 ülke arasında Türkiye kadın ve erkeğin eşitliği açısından 130'uncu sırada geliyor. Yani bu masanın etrafında gördüğümüz tablo Malatya'ya has bir tablo değil, bu Türkiye'de yaşanıyor olan bir gerçeği gözler önüne seriyor. Yine Türkiye'de kadınların ne kadar zorluklar yaşadığını gösteren bir diğer analiz de 144 ülke arasında kadın ve erkeğin ekonomik eşitliği kapsamında Türkiye'nin 129'uncu sırada kendini buluyor olması. Kadınların iş gücüne katılımı ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Bu bir kader veya gelenekten kaynaklanan bir şey değil, kadınlar Türkiye'de eşit birey olarak özgür bir şekilde çalışmak istiyorlar ancak sosyal bakım hizmetlerinin kamu tarafından sağlıklı sağlanmamasından kaynaklı maalesef ya çocuk bakmaya ya da ev işlerini yapmak için evde kalmaya bir nevi mahkum ediliyorlar" ifadelerini kullandı.

Böke, kadın ve erkeğe eşit fırsatların sağlanması durumunda kadının ekonomik düzene katılımıyla Türkiye'nin kalkınmasının da önünün açılacağını vurgulayarak,"Dolayısıyla biz siyasetçilere düşen görev de Türkiye'de kadın ve erkeğe eşit fırsat verilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapmaktır" dedi.

Türkiye'de her alanda olduğu gibi kadınların siyasette de çok az sayıda olduğunu sözlerine ekleyen Böke, "144 ülke arasında siyasette kadın erkek eşitliği açısından da 113'üncü sıradayız. Maalesef siyasette de kadın yok. Oysa hayatın eşit paydaşı olan kadının hem ekonomide hem siyasette hem de iş dünyasında varlık göstermesi bizim hep beraber; 'Kalkınan bir Türkiye hikayesi' yazmamız için olmazsa olmazlarımızdandır" şeklinde konuştu.

(Barış Türel / İHA)