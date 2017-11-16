16.11.2017 13:05 M. Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği dev maça Ali Palabıyık'ı atadı. Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği dev maça Ali Palabıyık'ı atadı.

Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maçı Serkan Çınar, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasındaki müsabakayı da Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor-Osmanlıspor maçının hakemi ise Ümit Öztürk.



