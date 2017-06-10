LYS'ye girecekler sabahın erken saatlerinde okullara akın etti
İstanbul'da LYS'ye girecekler bugün erken saatlerde okullara gelerek, sınıflara girdi.
İstanbul'da LYS'ye girecekler bugün erken saatlerde okullara gelerek, sınıflara girdi. 5 oturumda gerçekleşecek sınavın ilk oturumu bugün saat 10.00'da başladı. 09.45 kuralının uygulanacağı sınavda, bu saatten sonra gelenler içeri alınmayacak. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler aramadan geçirilerek sınıflara girdi. (Volkan Kayalar / İHA)
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