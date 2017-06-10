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LYS soruları nasıldı ?
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LYS soruları nasıldı ?

ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları(LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi. Öğrenciler genel olarak soruların kolay olduğunu ancak felsefe sorularını çözerken zorlandıklarını söyledi.

ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları(LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi. Öğrenciler genel olarak soruların kolay olduğunu ancak felsefe sorularını çözerken zorlandıklarını söyledi.
Lisans Yerleştirme Sınavları(LYS), LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava giren ve çıkışta sınava ilişkin yorum yapan öğrenciler soruların genel olarak kolay olduğunu söyledi.
Tarih sorularının zor olduğunu söyleyen Şeyda, "Felsefe güzeldi. Açık uçlu sorular bence saçma. Bilmem kaç yılında yapılmış robotun adını sormuşlardı, gereksiz. Daha önceki çözdüğüm denemelerde vardı. Önceki sınavlarda yoktu ama ilk defa biz çözdük. Bölümüm sözel olduğu için matematik sınavına girmeyeceğim" dedi.
Üniversite adaylarından Suzan Alibaba, sınavın zor olmadığını belirterek, "Sorular dershanelerdeki denemelerde daha zor oluyordu. Sınava girerken bayağı heyecanlıydım. Sınav esnasında 5-10 sorudan sonra heyecan kayboluyor. Benim için bir sonraki adım daha önemli ama bu sınavım da güzel geçti. Tarih daha kolaydı, coğrafya da iyiydi. Felsefe grubunda tereddütte kaldığım sorular oldu ama çalışmadığım için. Sorular genel anlamda kolay sorulardı" şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Zeynep Tokçu, sınavın çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Kolaydı sorular, çalışana hepsi kolay. Bazı soruların cevabını bildiğim halde unuttum heyecandan dolayı ama sonlara doğru hatırladım. İstediğim bölümü kazanabileceğime inanıyorum" dedi.
Sınavdan çıkan bir öğrenci ise sınavın iyi geçtiğini söyleyerek, "Çok kolay değildi ama çok zor da değildi. Felsefe zordu, din kolay geldi. Benim bildiğim yerlerden çıktı. Coğrafya da kolaydı. Felsefe diğerlerine göre daha zordu. Hedefim Uluslararası Ticaret. İstanbul içinde bir üniversite düşünüyorum" dedi.

"KLASİK SORULARDA ZORLANDIM"
Sınavın beklediğinden iyi geçtiğini belirten Gülben Bektaş "Ben sayısalcı olduğum için klasik sorularda zorlandım, coğrafya ve tarih onlardan biriydi daha önce görmediğim konulardı ama ben sayısalcı olduğum için bu konuların hiçbirine çalışmamıştım ve denemek için girmiştim ona rağmen beklediğimden iyi geçti" dedi .Okul öncesi öğretmenliği okumak isteyen İrem Nur Bural "Sınav kolaydı, çalıştığım yerlerden çıktı sorular. Ezber soruları olduğu için en çok tarihte zorlandım" dedi. Sınavın kolay olduğunu söyleyen Müslüm Üzümlü de "Sınavım kolaydı, iyi geçti. Zorlu olan bölüm Felsefeydi. Emeğimin karşılığını alacağımı düşünüyorum" diye konuştu .Sınavın zorluğundan bahseden Mert Hacıoğlu ise "Sorular beklediğim ve çalıştığım yerlerden çıkmadı. Mantık ve tarih konuları beni bir hayli zorladı. Neresini düşüneceğim hakkında bir fikrim yok bir kazanayım önce" diye konuştu.
(Caner Sönmez - Ufuk Kıvık / İHA)

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