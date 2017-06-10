LYS sonrası deniz keyfi

Üniversite adaylarının katıldığı Sosyal Bilimler Oturumu (LYS-4) sona ererken, Antalya'da sınavdan sonra adaylar ve aileleri soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Üniversite adaylarının katıldığı Sosyal Bilimler Oturumu (LYS-4) sona ererken, Antalya'da sınavdan sonra adaylar ve aileleri soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen LYS Sosyal Bilimler Oturumu (LYS-4) sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava 538 bin 885 aday başvuru yaparken, sınav tek oturumda uygulandı. 135 dakika süren sınavda adaylar, LYS-4'te tarih, coğrafya-2 ve felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerine cevap verdi. Antalya'da ise sınavın sonra ermesinden sonra sıcaktan bunalan ve stres atmak isteyen öğrenciler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Antalya'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi bulurken, öğrenciler yoğun geçen bir senenin ardından sahilde denize girerek, güneşlenerek ve eğlenerek vakit geçirmeyi tercih etti.



"KONYAALTI SAHİLİ'NE YÜZMEYE GELDİM"

Sınavdan çıktıktan sonra stres atmak için sahile geldiğini ifade eden Melahat Çetin, "Yorucu bir dönemin ardından yorucu bir sınav günü geçirdik. Arkadaşlarımla, ailemle beraber bu yorucu günün mükafatını almaya çalışıyorum. Sabah LYS'ye girdim. Sınav güzel geçti, beklediğimden daha iyi geçti. Sınavdan sonra da Konyaaltı Sahili'ne yüzmeye geldim. Stres atıyorum. Denizde su çok soğuk ama Antalya'nın havası çok sıcak" dedi.



"5-6 AY KENDİMİZİ EVE KAPATMIŞTIK, ŞİMDİ DENİZE GİRECEĞİZ, GEZİP EĞLENECEĞİZ"

Zorlu bir maratonun ardından sınava girdiğini söyleyen Alihan Akkoç, "Gerçekten bizim adımıza 5-6 ay ailemizden, çevremizden feragat ederek çalıştık iyi bir yerlere gelmek için. Bakalım sınavdan çıktık inşallah iyi bir yerlere geliriz. Sınav bence çalışana kolaydı. Sınavdan sonra da stres atmak için sahile geldik. 5-6 ay kendimizi eve kapatmıştık. Şimdi denize gireceğiz, gezip eğleneceğiz" diye konuştu.

(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)