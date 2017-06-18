LYS'nin son oturumu başladı

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) son basamağı olan LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) başladı.

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) son basamağı olan LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) başladı.

Üniversiteye girişin ikinci aşaması olan LYS'nin son basamağı LYS-3 (Edebiyat- Coğrafya) başladı. Öğrenciler, erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara akın etti. Sınav saat 10.00'da başlarken, ÖSYM'nin 15 dakika kuralı bu sınavda da devam etti. Saat 09.45'te okulların kapıları kapandı ve geç kalan öğrenciler sınava alınmadı.

(Doğan Can Cesur - Mehmet Altunışık / İHA)