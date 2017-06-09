Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), yarın LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı ile başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), yarın LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı ile başlayacak.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu yarın başlıyor. Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden soruların yöneltileceği LYS 4 Sosyal Bilimler Sınavı, 10 Haziran 2017 Cumartesi saat 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. 11 Haziran Pazar günü yapılacak LYS 1 matematik sınavı saat 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek.



17-18 HAZİRAN TARİHLERİNDE LYS-2, LYS-5, LYS-3 UYGULANACAK

17-18 Haziran tarihlerinde ise adaylar fen bilimleriyle ilgili LYS-2, yabancı dil sınavı LYS-5 ve LYS-3 edebiyat-coğrafya alanlarında ter dökecekler. 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LYS 2 fen bilimleri sınavı saat 10.00'da başlayacak, 135 dakika sürecek. Aynı gün gerçekleştirilecek LYS 5 yabancı dil sınavı ise 14.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. LYS 3 edebiyat-coğrafya sınavı ise 18 Haziran Pazar saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.



LYS'YE TOPLAM 1 MİLYON 72 BİN 396 BAŞVURU YAPILDI

LYS-1'e 839 bin 124, LYS-2'ye 470 bin 409, LYS-3'e 832 bin 994 ve LYS-4'e 538 bin 885, LYS-5'e ise 101 bin 332 aday başvuruda bulundu. 2017 LYS'ye toplam 1 milyon 72 bin 396 başvuru yapıldı. 2017 LYS sonuçları ise 11 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak.



15 DAKİKA KURALINA DİKKAT

Öte yandan sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlarda (LYS-1, 2, 3, 4) saat 09.45'ten sonra, saat 14.30'da başlayan sınavlarda (LYS-5) saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

(Pelin Üzek / İHA)