LYS maratonu sosyal bilimler sınavıyla başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) saat 10.00'da LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı'yla başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) saat 10.00'da LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı'yla başladı. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu bugün saat 10.00'da başladı. Adaylar sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulundu. Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden soruların yöneltileceği Sosyal Bilimler Sınavı 135 dakika sürecek. (Pelin Üzek / İHA)
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