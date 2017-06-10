LYS maratonu sosyal bilimler sınavıyla başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) saat 10.00'da LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı'yla başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) saat 10.00'da LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı'yla başladı.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu bugün saat 10.00'da başladı. Adaylar sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulundu. Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden soruların yöneltileceği Sosyal Bilimler Sınavı 135 dakika sürecek.

(Pelin Üzek / İHA)