LYS maratonu devam ediyor

Lisans Yerleştirme Sınavı maratonu bu hafta da devam ediyor. LYS-2 Fen Bilimleri sınavına girmek için sabah erken saatlerde okullara gelen adaylar, sınavın yapılacağı sınıflara girdi.
Lisans Yerleştirme Sınavı maratonu bu hafta da devam ediyor. LYS-2 Fen Bilimleri sınavına girmek için sabah erken saatlerde okullara gelen adaylar, sınavın yapılacağı sınıflara girdi. LYS-2 Fen Bilimleri saat 10.00'da başladı. Sınavda yine 15 dakika kuralı uygulanırken, adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okulların önlerine geldi. Aileler okul bahçesinde beklerken, güvenlik aramasından geçen adaylar okula girdi. Öğrenciler sınavın kolay geçmesini umduklarını söyledi. (Metin Başar /İHA)
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