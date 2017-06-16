Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), yarın LYS-2 fen bilimleri sınavıyla devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), yarın LYS-2 fen bilimleri sınavıyla devam edecek.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu devam ediyor. Adaylar bu hafta sonu fen bilimleriyle ilgili LYS-2, yabancı dil sınavı LYS-5 ve LYS-3 edebiyat-coğrafya alanlarında ter dökecekler. Yarın yapılacak olan LYS-2 fen bilimleri sınavı saat 10.00'da başlayacak, 135 dakika sürecek. Aynı gün gerçekleştirilecek LYS-5 yabancı dil sınavı ise 14.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı ise 18 Haziran Pazar saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Yarın sabah gerçekleştirilecek LYS-2'de 470 bin 409 aday, öğleden sonra gerçekleştirilecek LYS-5'e ise 101 bin 332 aday ter dökecek. Pazar günü yapılacak LYS-3'e ise 832 bin 994 aday katılacak.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlarda (LYS-1, 2, 3, 4) saat 09.45'ten sonra, saat 14.30'da başlayan sınavlarda (LYS-5) saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

(Pelin Üzek/İHA)