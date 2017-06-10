LYS maratonu bugün başladı.

LYS maratonu bugün başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı maratonu 81 il merkezi ile Lefkoşa'da bugün saat 10.00'da başladı. 538 bin 885 adayın başvurduğu LYS-4 sosyal bilimler sınavı 135 dakika sürdü. Sınavda adaylara Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltildi.

Bazı adayların 09.45 kuralına takıldığı sınav öncesi yine benzer görüntüler vardı. Çocukları sınava giren aileler ise dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti.

