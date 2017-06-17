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LYS Fen Bilimleri soruları 2017 Fizik-Kimya-Biyoloji cevap anahtarları
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LYS Fen Bilimleri soruları 2017 Fizik-Kimya-Biyoloji cevap anahtarları

LYS2 olarak bilinen LYS Fen Bilimleri soru kitapçığı ais.osym.gov.tr adresinden açıklanıyor. 2017 LYS Fizik-Kimya-Biyoloji cevap anahtarı ile LYS 2 soru kitapçıkları ÖSYM'ce yarın 17.00'den sonra açıklanacak.

2017 LYS2 Fen Bilimleri sınavından çıkan öğrenciler LYS Fizik, Kimya, Biyoloji soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. LYS 2 Fen Bilimleri 2017 soruları ve cevap anahtarları ÖSYM ais.osym.gov.tr adresinden yarın tüm LYS sınavlarının bitiminden sonra yayınlanacak. LYS soruları ve cevap anahtarlarını arayan öğrenciler ais.osym.gov.tr adresine girererek TC Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Şifresi ile LYS 2 Fen Bilimleri soruları ile 2017 LYS Fizik, Kimya, Biyoloji soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ulaşabilecekler. Ancak ÖSYM LYS 2 sorularının tamamını değil, yalnızca yüzde 20'lik bölümünü ais.osym.gov.tr adresinden açıklayacak. LYS 2 soruları ve cevapları 2017 ÖSYM ile aynı anda internethaber.com'da olacak. LYS Fen Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına 18 Haziran 2017 Pazar günü yani yarın saat 17.00'den sonra internethaber.com'dan ulaşabilirsiniz. 

LYS CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİM EKRANI İÇİN GEREKLİ ŞİFREYİ KAYBEDENLER NE YAPACAK?

LYS sorularını görmek için ÖSYM'den aldığınız aday şifrenize ihtiyacınız var. Ancak bu şifreyi unuttuysanız ya da kaybettiyseniz paniklemeyin.

Bunun için ÖSYM'nin sitesine girerek ais.osym.gov.tr'den adresinden şifrenizi ücretsiz olarak yeniden alabilirsiniz. Siteye girdikten sonra “Şifremi Unuttum” alanına girerek yöneltilen soruları doğru yanıtlamanız gerekiyor.

Eğer internet ortamından şifre almayı başaramazsanız ÖSYM sınav koordinatörlüklerine veya LYS'de başvuru merkezi olarak görev yapan yetkilendirimliş başvuru merkezlerine geçirli nüfus cüzdanı veya pasaportunuzla şahsen başvurabilirsiniz. Bu merkezleri ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilirsiniz. Unutmayın sizden başkası sizin adınıza şifre alamaz.

LYS SONUÇLARI 11 TEMMUZ SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

LYS sonuçları 11 Temmuz 2017 Salı günü açıklanacak. LYS sonuçları ile birlikte YGS ile LYS yerleştirme puanları ve başarı sarıları da açıklanmış olacak. LYS'de 180 ve üzerinde puan alan adaylar lisans programlarını tercih edebilecek.

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