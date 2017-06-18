LYS'de yine son dakika heyecanı

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) son etabında bazı öğrenciler sınava yine son dakika yetişti.

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) son etabında bazı öğrenciler sınava yine son dakika yetişti.

Üniversiteye girişin ikinci aşaması olan LYS'nin son basamağı LYS-3 (Edebiyat- Coğrafya) oturumu başladı. Öğrenciler erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Sınav saat 10.00'da başlarken, ÖSYM'nin 15 dakika kuralı bu sınavda da devam etti. Saat 09.45'te okulların kapıları kapandı ve geç kalan öğrenciler sınava alınmadı. 15 dakika kuralına takılmak istemeyen öğrenciler son dakika koşarak sınav yerine geldi. Çocuğunu sınava giren bir annenin ise okul önünde el işi yapması renkli görüntüler oluşturdu. El işi yapan Zeynep Kaya, "Ben her zaman öyle yapıyorum, hastaneye gidince de, okulda da örgü örüyorum. Vakit daha güzel geçiyor" dedi.

(Doğan Can Cesur / İHA)