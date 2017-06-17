LYS-5 Yabancı Dil Sınavı başladı

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-5) Yabancı Dil Sınavı saat 14.30'da başladı.

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-5) Yabancı Dil Sınavı saat 14.30'da başladı.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu devam ediyor. Bugün saat 10.00'da başlayan LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı 12.15'te sona erdi. Sınava 470 bin 409 aday katıldı. LYS-5 Yabancı Dil Sınavı ise saat 14.30'da başladı. LYS-5'te 101 bin 332 aday ter döküyor.

Tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara 120 dakika verilecek ve 80 soru sorulacak. Yabancı dil sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacak. Her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak. Yabancı dil testinde kısa cevaplı 3 soru yer alacak.

Sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunan adaylar aileleriyle birlikte heyecanla içeriye alınmayı bekledi. Üst araması ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından adaylar sınıflara alınmaya başlandı. Saat 14.15'te adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı.

(Pelin Üzek/İHA)