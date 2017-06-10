Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sosyal bilimler sınavının genel olarak kolay olduğunu, sadece felsefe sorularında zorlandıklarını belirterek, açık uçlu soruların da kolay olduğunu kaydetti.

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sosyal bilimler sınavının genel olarak kolay olduğunu, sadece felsefe sorularında zorlandıklarını belirterek, açık uçlu soruların da kolay olduğunu kaydetti.
Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu bugün saat 10.00'da başladı. 538 bin 885 LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavına girdi. Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden soruların yöneltildiği Sosyal Bilimler Sınavı 135 dakika sürdü.

AİLELERDEN BAZILARI SINAVDAN ÇIKIŞ ANINI VİDEOYA ALIRKEN BAZILARI SELFİE YAPTI
Sınavdan çıkan adaylar kendilerini okul bahçesinde heyecanla bekleyen ailelerine sarıldı. Ailelerden bazıları çocuklarının sınavdan çıkış anını videoya alırken bazıları sınav binası önünde çocuklarıyla selfie yaptı.
Sınava girdiği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde babasıyla selfie yapan Turgut Alp Ediz, sınavın basit olduğunu söyleyerek, "Pek zorluğu yoktu. Mart ayından beri hiç sosyal çalışmadım. Ona rağmen 3-4 tane boşum var. Hedefim mühendislik" dedi. Baba Hüseyin Ediz ise şunları kaydetti:
"Anne babalar en çok onlar heyecanlanıyor dışarıda. Bu ikinci çocuğum birincisini mezun ettik yurt dışında master yapıyor. Oğlumun bir ideali var bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Sosyal bizim için önemli değil ama yine de heyecanı atmak için ilk sınav çok önemliydi. Denesin diye geldik. Sosyali genelde iyidir. İkinci eğitim olarak da tarihi özellikle istiyorum. Malum Türkiye'de tarih konusunda çok karmaşa var. Gerçek tarihçiye ihtiyacımız var. Çalışmasından memnunuz. Umarım tüm öğrenciler de başarılı olur. Burası benim kendi okulum, ben buradan mezun oldum. Onun için buranın benim için bir anlamı var. Özellikle fotoğraf çektim ileride hatıra olsun."

"FELSEFE BİRAZ ZORDU ONUN DIŞINDA KOLAYDI"
Felsefe sorularının biraz zor olduğunu söyleyen Doğukan Arslan, "Ama iyiydi sorular güzeldi. Açık uçlu sorular kolaydı" dedi. Sınavın kolay olduğunu belirten İlayda Şahin ise, "Felsefe biraz zordu onun dışında kolaydı. Açık uçlu sorular coğrafyada beklediğim gibiydi, diğerleri de o kadar zorlamadı" ifadelerini kullandı.
Sayısal öğrencisi olduğunu kaydeden Cansu Özcan da sınavının güzel geçtiğini ifade etti. Özcan, "Denemek için girmiştim ama güzeldi, sorular çok zor değildi bence. Mantık felsefe grubunu hiç görmediğim için onda zorlandım. Ama yine de yapılabilecek düzeydeydi. Diş hekimliği istiyorum" şeklinde konuştu. Sınavının güzel geçtiğini belirten Buğra Berkin Taş, "Öğretmenlerimizin söyledikleri soruların bazıları yerli yerindeydi. Hepsi yolunda gitti. Tarih soruları güzeldi, felsefe kısmı biraz zorladı ama iyiydi. Açık uçlu sorular güzeldi. İlk dönemde kolay soracakları duyumu almıştık. Hedefim coğrafya öğretmenliği" ifadelerini kullandı.
(Pelin Üzek - Fatih Erdoğan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi
Suudiler Erdoğan skandalı!
LYS maratonu bugün başladı
Van'da Emniyet'e saldıran 3 terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı
DUP'un desteğiyle yeni hükümeti kuracak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü
'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü
Trump: Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor
Trump: Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor
İstanbul'da bina çöktü son dakika bir çocuk enkaz altında
İstanbul'da bina çöktü son dakika bir çocuk enkaz altında
Şırnak’ta üs bölgesine PKK saldırısı: 2 şehit, 3 yaralı
Şırnak’ta üs bölgesine PKK saldırısı: 2 şehit, 3 yaralı
Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı
Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı
Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs kaza yaptı!
Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs kaza yaptı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi
LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi
Suudiler Erdoğan skandalı!
Suudiler Erdoğan skandalı!
LYS maratonu bugün başladı
LYS maratonu bugün başladı
Van'da Emniyet'e saldıran 3 terörist yakalandı
Van'da Emniyet'e saldıran 3 terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı
DUP'un desteğiyle yeni hükümeti kuracak
DUP'un desteğiyle yeni hükümeti kuracak
Aybüke Öğretmen için tören
Aybüke Öğretmen için tören
Kayserispor'a Rumen teknik adam
Kayserispor'a Rumen teknik adam
Dünya Kupası yolunda rakip Kosova
Dünya Kupası yolunda rakip Kosova
Trump: Yeminli ifade vermeye hazırım
Trump: Yeminli ifade vermeye hazırım
Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın mezarı başında nöbet
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın mezarı başında nöbet

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English