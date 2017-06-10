Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sosyal bilimler sınavının genel olarak kolay olduğunu, sadece felsefe sorularında zorlandıklarını belirterek, açık uçlu soruların da kolay olduğunu kaydetti.

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sosyal bilimler sınavının genel olarak kolay olduğunu, sadece felsefe sorularında zorlandıklarını belirterek, açık uçlu soruların da kolay olduğunu kaydetti.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu bugün saat 10.00'da başladı. 538 bin 885 LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavına girdi. Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden soruların yöneltildiği Sosyal Bilimler Sınavı 135 dakika sürdü.



AİLELERDEN BAZILARI SINAVDAN ÇIKIŞ ANINI VİDEOYA ALIRKEN BAZILARI SELFİE YAPTI

Sınavdan çıkan adaylar kendilerini okul bahçesinde heyecanla bekleyen ailelerine sarıldı. Ailelerden bazıları çocuklarının sınavdan çıkış anını videoya alırken bazıları sınav binası önünde çocuklarıyla selfie yaptı.

Sınava girdiği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde babasıyla selfie yapan Turgut Alp Ediz, sınavın basit olduğunu söyleyerek, "Pek zorluğu yoktu. Mart ayından beri hiç sosyal çalışmadım. Ona rağmen 3-4 tane boşum var. Hedefim mühendislik" dedi. Baba Hüseyin Ediz ise şunları kaydetti:

"Anne babalar en çok onlar heyecanlanıyor dışarıda. Bu ikinci çocuğum birincisini mezun ettik yurt dışında master yapıyor. Oğlumun bir ideali var bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Sosyal bizim için önemli değil ama yine de heyecanı atmak için ilk sınav çok önemliydi. Denesin diye geldik. Sosyali genelde iyidir. İkinci eğitim olarak da tarihi özellikle istiyorum. Malum Türkiye'de tarih konusunda çok karmaşa var. Gerçek tarihçiye ihtiyacımız var. Çalışmasından memnunuz. Umarım tüm öğrenciler de başarılı olur. Burası benim kendi okulum, ben buradan mezun oldum. Onun için buranın benim için bir anlamı var. Özellikle fotoğraf çektim ileride hatıra olsun."



"FELSEFE BİRAZ ZORDU ONUN DIŞINDA KOLAYDI"

Felsefe sorularının biraz zor olduğunu söyleyen Doğukan Arslan, "Ama iyiydi sorular güzeldi. Açık uçlu sorular kolaydı" dedi. Sınavın kolay olduğunu belirten İlayda Şahin ise, "Felsefe biraz zordu onun dışında kolaydı. Açık uçlu sorular coğrafyada beklediğim gibiydi, diğerleri de o kadar zorlamadı" ifadelerini kullandı.

Sayısal öğrencisi olduğunu kaydeden Cansu Özcan da sınavının güzel geçtiğini ifade etti. Özcan, "Denemek için girmiştim ama güzeldi, sorular çok zor değildi bence. Mantık felsefe grubunu hiç görmediğim için onda zorlandım. Ama yine de yapılabilecek düzeydeydi. Diş hekimliği istiyorum" şeklinde konuştu. Sınavının güzel geçtiğini belirten Buğra Berkin Taş, "Öğretmenlerimizin söyledikleri soruların bazıları yerli yerindeydi. Hepsi yolunda gitti. Tarih soruları güzeldi, felsefe kısmı biraz zorladı ama iyiydi. Açık uçlu sorular güzeldi. İlk dönemde kolay soracakları duyumu almıştık. Hedefim coğrafya öğretmenliği" ifadelerini kullandı.

(Pelin Üzek - Fatih Erdoğan / İHA)