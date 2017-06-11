LYS-1 matematik sınavı başladı

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-1) matematik sınavı saat 10.00'da başladı.

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-1) matematik sınavı saat 10.00'da başladı.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu devam ediyor. LYS-1 matematik sınavı saat 10.00'da başladı. 135 dakika sürecek olan sınava 839 bin 124 aday giriyor.

17-18 Haziran tarihlerinde ise adaylar fen bilimleriyle ilgili LYS-2, yabancı dil sınavı LYS-5 ve LYS-3 edebiyat-coğrafya alanlarında ter dökecekler. 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LYS 2 fen bilimleri sınavı saat 10.00'da başlayacak, 135 dakika sürecek. Aynı gün gerçekleştirilecek LYS-5 yabancı dil sınavı ise 14.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

(Pelin Üzek / İHA)