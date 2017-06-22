Lunaparkta dehşet anları !

İran'da lunaparkta yaşanan korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İran'da lunaparkta yaşanan korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Borazcan kentinde 2016 yılının nisan ayında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki kadın ve 4 yaşındaki oğlu, dönme dolaptan aşağı düşmüştü. Feci kazada anne de çocuğu da hayatını kaybetmişti. Amatör kameraya yansıyan görüntüde, anne-oğlun aşağı düşüşü ve olaya şahit olan insanların çığlıkları yer alıyor.
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