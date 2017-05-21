Lüks villaya uyuşturucu baskını: 1'i Rus 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seraya çevrilen lüks villaya baskın yapan jandarma, 20 kök Hint keneviri ve 10 gram esrar ele geçirilirken 1'i kadın Rus vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seraya çevrilen lüks villaya baskın yapan jandarma, 20 kök Hint keneviri ve 10 gram esrar ele geçirilirken 1'i kadın Rus vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı.

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi Siteler Caddesi üzerindeki bir lüks bir villada esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, saksı içerisine ekilmiş vaziyette 20 kök Hint keneviri, nemlendirme, ısıtma ve aydınlatma amacıyla üzerlerine kurulmuş, led ışıklar, ışıklandırma aparatları ve 10 gram esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu yetiştirmek amaçlı kurulan aparatlar imha edilmek üzere karakola getirirken, olayla ilgili villa sahibi olduğu belirtilen Erkan K. (42) villada bulunan Faruk K. ( 25), Ozan Ç. (37) ve Rus Uyruklu Anna M. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.

(Erdal Anak / İHA)