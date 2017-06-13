Lüks sitede canlı yayın aracı gerginliği

Yenibosna'da site yönetiminin kararına rağmen, hacimli canlı yayın aracını siteye park etmeye çalışan şahıs zorluk çıkarınca, konu karakola taşındı.

Yenibosna'da site yönetiminin kararına rağmen, hacimli canlı yayın aracını siteye park etmeye çalışan şahıs zorluk çıkarınca, konu karakola taşındı.

Olay, geçtiğimiz gün Yenibosna'da bulunan Yuva sitesinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen site içerisine büyük hacimli canlı yayın aracı sokmak isteyen şahıslar ile güvenlik arasında tartışma çıktı. Uzun zamandır uyarılmasına ve site sakinlerinin rahatsız olmasına rağmen aracını inat ile site girişi önüne park ederek sitenin girişini kapatan şahıs zorluk çıkarmaya devam etti.



SİTE SAKİNLERİ RAHATSIZ

Site Yönetimi site sakinlerinin oy birliği ile geniş hacimli araçların site içerisine park etmemesi konusunda karar aldı. Ancak alınan bu karara rağmen inatla site içerisine araç park edilmeye çalışınca olay yerine polis çağrıldı. Polis ekipleri, nöbetçi savcının da kararı ile aracı yediemin garajına çektirdi.

Yuva Sitesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Uluslu, ise site sakinlerinin canlı yayın aracı gibi büyük hacimli araçların site içine park etmesiyle ile ilgili yapılan anketler olduğunu ifade ederek, "Bu araçların site içerisine girmesini yasakladık. Bu araçlara noter aracılığıyla uyarılar yapıldı yazılı sözlü olarak. 12 Haziran'da uygulama yapılacağının son uyarısını da yaptık. Buna rağmen dün gece iyi olmayan bir olay yaşadık. Bu araçlardan canlı yayın aracı olan şirket ortağı araç ile site önüne geldi. Bizim giriş kapımızı kapattı. Girişleri engelledi araçların giriş çıkışlarından dolayı tersten aldık araçları kaza riskleri yaşandı. Bu konudan dolayı da karakolluk olduk" dedi.

Suç duyurusunda bulunulduğu ifade eden Uluslu, " Şu anda saat 11'de savcılığa çıktı bu arkadaş. Biz burada insanların talepleri ile hareket ediyoruz. Kimseyle herhangi bir alıp vermediğimiz yok. Bu istek ve talep olduğu için buranın yaşayan insanına. Site yönetimlerinin aldığı kararlar kanun hükmündedir. Eğer bu duruma bir itirazınız varsa oturan bir sakin olarak bunu yolu mahkemelerde hakkınızı aramaktır. Böyle eşkıyalık yaparak biz her şeyi yaparız şeklinde davranarak bu işlerin olmayacağını biz bunlara gösterdik. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ne yaptığımızın da farkındayız kimseyle bir husumetimiz yok" şeklinde konuştu.

