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Lüks rezidanslarda uyuşturucuyu öyle yerlere zulalamışlar ki
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Lüks rezidanslarda uyuşturucuyu öyle yerlere zulalamışlar ki

İstanbul'da lüks rezidanslara düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin, içecek kutularını, bira fıçılarını ve yangın tüplerini uyuşturucu zulası yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da lüks rezidanslara düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin, içecek kutularını, bira fıçılarını ve yangın tüplerini uyuşturucu zulası yaptıkları ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bakırköy, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki bazı lüks rezidanslara eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİ LÜKS REZİDANSLARI MESKEN TUTMUŞLAR
Polis ilk olarak Esenyurt'ta lüks bir rezidanstaki bir çetenin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, zehir tacirlerinin yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi. Kapsamlı araştırmaların sonunda uyuşturucu çetesinin lüks rezidansta 3 daire kiraladığını tespit eden polis, bu çete üyelerinin Beylikdüzü ve Bakırköy'de bir başka uyuşturucu satıcıları ile bağlantılı 2 adres daha ortaya çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon kararı alan narkotik timleri, dört farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Rezidans baskınlarında A.C.(25), Ş.C.A.(25), E.K.(31), B.P.(30) ile V.P.(31) isimli şüpheliler gözaltına aldı.

YANGIN TÜPLERİ, İÇECEK KUTULARI VE SU VE BİRA FIÇILARINA UYUŞTURUCU ZULASI
Polis, sözkonusu adreslerde yaptığı aramalarda, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu çetesinin farklı bir 'zula' yöntemini de ortaya çıkardı. Zanlıların, 'dolu' gösterilen yangın tüpüne, teneke kutudaki içecekleri boşaltıp 'uyuşturucu zulası' haline getirdikleri ve kutulara uyuşturucu yerleştirdikleri belirlendi. Özel bir yöntemle kapatılan kutuların yanı sıra, çetenin bira fıçılarını da uyuşturucu zulası yaptığı anlaşıldı.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Dedektif köpeklerin de yer aldığı aramalarda zula uyuşturucularla birlikte, 65 bin adet extacy hap, 2 kilo 840 gram hibrit esrar olarak bilinen Skunk ve Marihuana, 818 gram yeşil esrar, 4 kök olarak bilinen Skunk ve Marihuana ve 5 tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca ticaretinden elde edildiği sanılan 11 bin 630 lira ve bin 450 dolar paraya el konuldu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C. ile Ş.C.A. adlı zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. adlı kadın ile B.P. ve V.P. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.
(Sadık Kahraman/İHA)

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