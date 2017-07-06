Lüks rezidansa uyuşturucu baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Pendik, Yeni Mahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansa özel tim yardımıyla girildi. Adreste şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yapıldı. Pendik ilçesinde birçok adrese düzenlenen operasyonda ekiplerin aramaları sürüyor. (Oğuzcan Yazar-CENK İşver/İHA)
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