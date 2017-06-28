Lüks cipte 1 milyon liralık kaçak cep telefonu yakalandı
Edirne'de jandarma ekiplerinin operasyonunda bir lüks cipte yaklaşık 1 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edirne'de jandarma ekiplerinin operasyonunda bir lüks cipte yaklaşık 1 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde M.U. ve A.K isimli şahısların, Yunanistan'dan aldıkları faturasız ve gümrük kaçağı cep telefonlarını Meriç-Uzunköprü yolunu kullanarak İstanbul'a götürecekleri ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yol emniyet ve kontrol devriyesi ekipleri tarafından lüks araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 972 bin olan 5 bin 540 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan M.U. ve A.K. sorgularının ardından serbest kalırken, telefonlar ve lüks araç, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi. (Ahmet Cafer / İHA)
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