Lüks cipte 1 milyon liralık kaçak cep telefonu yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin operasyonunda bir lüks cipte yaklaşık 1 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'de jandarma ekiplerinin operasyonunda bir lüks cipte yaklaşık 1 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde M.U. ve A.K isimli şahısların, Yunanistan'dan aldıkları faturasız ve gümrük kaçağı cep telefonlarını Meriç-Uzunköprü yolunu kullanarak İstanbul'a götürecekleri ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yol emniyet ve kontrol devriyesi ekipleri tarafından lüks araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 972 bin olan 5 bin 540 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan M.U. ve A.K. sorgularının ardından serbest kalırken, telefonlar ve lüks araç, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ahmet Cafer / İHA)