Lüks araçta 14.5 kilo eroin geçirildi

Bolu'da, D-100 karayolu üzerinde durdurulan lüks bir araçta Narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Bolu'da, D-100 karayolu üzerinde durdurulan lüks bir araçta Narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde kontrol noktası kurdu. İçinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı verilen aracı durduran polis ekipleri araçta bulunan iki kişiyi aradıktan sonra eğitimli polis köpeği 'Sezar' ile araçta inceleme yaptı. Aramada otomobilin bagajında bulunan yedek lastiğin içine paketler halinde gizlenmiş 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan Y.A. ile V.S. gözaltına alınırken, V.S. isimli şahsın üzerinde kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

(Faruk Çidem / İHA)