Lübnan'da mülteci kampında yangın: 1 ölü

Lübnan'da Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Lübnan'da Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Lübnan doğu kesiminde bulunan Beka bölgesindeki Suriyeliler'in kaldığı mülteci kampında henüz belirlenemeyen bir sebepten sabah saatlerinde yangın çıktı. Deyr Zennup - Bar Elyas yolu üzerindeki Tel Sarhun mülteci kampındaki yangında on yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. İnsani yardım görevlileri haberi doğruladı. Kampta 250 çadırın bulunduğu kaydedildi. Mülteciler ve yardım görevlileri sivil savunma ekipleri ile birlikte yangını söndürmeye çalışıyor. Lübnan Kızıl Haç teşkilatı yaptığı açıklamada, yangında bir kızın öldüğünü ve yaralanan yedi kişinin bölgedeki hastanelere nakledildiğini belirtti.

(Muhammed Rabah /İHA)