LPG üretimi 2016'da yüzde 8,1 arttı

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) üretimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 972 bin 240 ton oldu.

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) üretimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 972 bin 240 ton oldu.

2016 yılı LPG piyasası sektör raporu yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin 2016'daki toplam LPG üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,1 artarak 972 bin 240 ton olarak gerçekleşti. Rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı ise 2015'e göre yüzde 2,7 azalışla 3 milyon 417 bin tona geriledi. Türkiye, geçen yıl 12 ülkeden LPG ithal etti. En çok ithalatın yapıldığı ilk 3 ülke sırasıyla Cezayir, Rusya, Kazakistan oldu.

Türkiye'nin LPG ihracatı ise geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 17,3 azalarak 212 bin 926 tona indi. Geçen yıl 11 ülkeye LPG satışı yapılırken en çok ihracat yapılan ilk 3 ülke Mısır, İsviçre, Tunus şeklinde sıralandı.

Geçen yıl LPG'de en yüksek pazar payı yüzde 76,5 ile otogazda oluştu. Otogaz LPG'yi yüzde 20 ile tüplü LPG ve yüzde 3,4 ile dökme LPG izledi. Türkiye'de geçen yıl dağıtıcı lisansı sahiplerince 3 milyon 141 bin ton otogaz LPG, 820 bin ton tüplü LPG, 141 bin ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece geçen yıl toplam LPG satışı bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 4 milyon 103 bin tona ulaştı.

