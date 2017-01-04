04.01.2017 16:38 LPG tankeri kaza yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada LPG tankeri yol kenarındaki taşlara çarparak durdu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada LPG tankeri yol kenarındaki taşlara çarparak durdu.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Siverek yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DR 3930 plakalı LPG tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarparak durdu. LPG tankerinin boş olması olası bir faciayı önlerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

