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LPG dolu tanker çukura düştü, faciadan dönüldü
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LPG dolu tanker çukura düştü, faciadan dönüldü

Aydın, meydana gelen ilginç bir kaza ile adeta facianın eşiğinden döndü. Köşk ilçesinde LPG taşıyan bir tanker, aniden çöken yolun içine düştü. Polis ve itfaiye ekiplerinin olası bir yangın ve patlamaya karşı saatler süren mücadelesi sonucu tanker yerleşim biriminden alınıp güvenli bölgeye çekildi.

Aydın, meydana gelen ilginç bir kaza ile adeta facianın eşiğinden döndü. Köşk ilçesinde LPG taşıyan bir tanker, aniden çöken yolun içine düştü. Polis ve itfaiye ekiplerinin olası bir yangın ve patlamaya karşı saatler süren mücadelesi sonucu tanker yerleşim biriminden alınıp güvenli bölgeye çekildi.
Olay sabah saatlerinde Aydın Efeler İçesi Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Aydın'ın Köşk ilçesine LPG taşıyan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 45 UA 6576 plakalı özel bir firmaya ait tanker Umurlu girişinde arıza ikazı verince sürücü tankeri yan yola çekti. Arızayı belirlemek için LPG dolu tankeri güvenli bölgeye çeken sürücü, direksiyondan inip tankerin çevresinde dolaştığı sırada tanker bir anda büyük bir gürültü ile çöken yolun içindeki çukura düştü.
"Polis Saatlerce Bölgede Nöbet Tuttu"
Yerleşim yeri içerisinde meydana gelen olayda çökmeye devam eden yoldaki çukura düşen LPG tankerine karşı olası bir sabotaj ihtimali nedeniyle polis bölgeyi güvenlik çemberine alıp kamyonun başında saatlerce nöbet tuttu. Tankerin çok ağır olması ve tehlikeli madde taşıması nedeniyle bölgeye Aydın'ın en büyük çekici ve kurtarıcıları getirildi. Bu arada gaz sızıntısı ve olası patlama ve yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de bölgede tedbir alırken çöken yoldaki çukura saplanan LPG tankeri uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Çevre sakinleri çöken yolun daha önceleri dere yatağı olduğunu ve üzeri örtülerek yol yapıldığını belirttiler.
"Tehlikeyi Aldırmadan Film İzler Gibi Kurtarmayı Seyrettiler"
Olaydan sonra bölgeyi güvenlik çemberine alıp güvenlik şeriti çeken polis, olası bir patlama ya da yangına karşı vatandaşları uyarmasına rağmen bazı vatandaşlar kurtarma çalışmalarını kucağında bebekleri ile film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarını alıp çukura düşen tankerin görüntü ve fotoğrafını çekti. Bazıları ise tehlikeyi aldırmadan fotoğraf çektirdi.
(İbrahim Kılınç/İHA)
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