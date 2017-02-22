Lou Williams gitti, Brewer ve takas hakkı geldi

Los Angeles Lakers'ın 30 yaşındaki oyuncusu Lou Williams, Houston Rockets'a takas oldu. Lakers, bu takas sonucunda Corey Brewer ve 2017 ilk tur draft hakkı aldı.
Los Angeles Lakers'ın 30 yaşındaki oyuncusu Lou Williams, Houston Rockets'a takas oldu. Lakers, bu takas sonucunda Corey Brewer ve 2017 ilk tur draft hakkı aldı. NBA'de takas gündemi hızlı geçiyor. Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu Lou Williams, yine aynı konferans takımlarından Houston Rockets'a takas oldu. Bu takasla Williams Houston'a geçerken, Lakers ise Corey Brewer'i kadrosuna kattı. Los Angeles Lakers ayrıca 2017 ilk tur draft hakkı elde etti. Williams, Lakers ile 18.6 sayı, 3.2 asist ve 3.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
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